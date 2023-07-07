Тверской суд Москвы арестовал на 13 суток рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) за публичную демонстрацию нацистской символики. Соответствующая карточка появилась на официальном портале судов общей юрисдикции.

Как пишет агентство РИА «Новости», поводом для составления административного протокола стала одна из татуировок рэпера.

Накануне о задержании Паши Техника сообщила его бывшая жена Карина Мельничук. В закрытом посте, который цитирует издание издание The Flow, она написала, что рэпера задержали «за татухи, вероятно, с нацистской символикой».

«Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание. Это несвободная страна, к сожалению», — написала Мельничук.

«Медиазона» отмечает, что весной 2022 года Паша Техник показывал свои татуировки на ютуб-канале «Дух провинции». Среди прочих у него набиты Карлсон, за спиной которого виден пропеллер в форме свастики, а также гриф, который сидит на железном кресте. Какая именно татуировка стала причиной ареста — неизвестно.

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