Германия прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии прослушивала переговоры Александра Лукашенко и Евгения Пригожина 24 июня, сообщает издание ARD. В самом ведомстве от комментариев отказались.

Ранее немецкие СМИ обвинили разведку Германии в том, что она сообщила правительству о попытке госпереворота в России только в субботу — когда «марш справедливости» Пригожина уже был в разгаре. После неудавшегося мятежа канцлер Олаф Шольц сказал, что немецкие спецслужбы «пытались следить за ситуацией», но «не знали заранее» о планах ЧВК Вагнера.

Журналисты выяснили, что на самом деле у немецкой разведки была информация о восстании наемников Пригожина примерно за неделю до этого. Однако они не смогли сразу проверить эти данные, поэтому не проинформировали об этом правительство. Первое предупреждение о «мятеже» ЧВК Вагнера немецкая разведка сделала в пятницу вечером, 23 июня.

«Марш справедливости» наемников Евгения Пригожина начался вечером 23 июня и закончился вечером 24-го. За это время ЧВК Вагнера без какого-либо сопротивления со стороны силовиков заняли Ростов-на-Дону и затем двинулись в сторону Москвы. Все прекратилось после того, как с Пригожиным переговорил Александр Лукашенко и предложил «вагнеровцам» «уйти в Беларусь».

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