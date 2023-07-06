Президент Украины Владимир Зеленский рассказал CNN, что украинская армия хотела начать контрнаступление раньше, чтобы опередить российских военных, которые готовили оборону.

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи», — сказал Зеленский.

Но поставки оружия не позволили начать наступление вовремя: «Я благодарен США, лидерам в нашей поддержке, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно оружие для этого. Почему? Потому что, если мы начнем позже, все пойдет медленнее».

По словам Зеленского, в некоторых районах Украины ВСУ не может «даже подумать о начале» атак, поскольку нет «соответствующего оружия». Он отметил, что сложности на поле боя сейчас приводят к замедлению контрнаступления.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.