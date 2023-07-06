ФСБ сообщила о том, что в Тюмени убит местный житель, якобы готовивший теракт на ТЭК по заданию «украинских военизированных формирований», передает ТАСС.

«На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера. При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что возбудили уголовные дела о незаконном хранении оружия и взрывчатого устройства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приготовлении к совершению теракта. 38-летний житель Тюмени, по данным ведомства, был «сторонником радикальных взглядов и разделял идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения» и пытался препятствовать силовикам, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. На предупреждения, по данным следствия, он не реагировал.

В СК отметили, что столкновение местного жителя с силовиками произошло еще 4 июля.

Телеканал Минобороны России «Звезда» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены кадры с места убийства жителя Тюмени.

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