В Воронеже судья отказалась штрафовать активиста за «дискредитацию» армии, потому что Россия не объявляла войну. Постановление опубликовано на сайте Ленинского районного суда, обратило внимание издание 7х7.

Из материалов дела следует, что местный житель Дмитрий Щербатюк 20 апреля встал в одиночный пикет с плакатом «Остановите войну». Полицейский, который составлял административный протокол пришел к выводу, что таким образом Щербатюк «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Однако судья Мария Козьякова с ним не согласилась.

«С учетом того, что в Российской Федерации не объявлено состояние войны, вывод должностного лица о том, что Щербатюк дискредитировал использование Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, основан на предположении и какими-либо доказательствами не подтверждается», — говорится в решении суда.

Кроме того, в протоколе отмечается, что во время пикета полицейские якобы сделали предупреждение Щербатюку, но он на него не отрегаировал. В то же время судья Козьякова в своем решении пишет, что «из видеозаписи усматривается, что Щербатюку никакое предупреждение не высказывалось» и его сразу задержали.

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