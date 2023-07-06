Сто к одному

Российская валюта снова главный поставщик новостей: в ходе торгов 6 июля рубль серьезно просел по отношению к «дружественным» и «недружественным» валютам. Курс евро превысил психологическую отметку в 100 рублей, доллар США теперь стоит 94 рубля, а гонконгский доллар, китайский юань штурмуют отметки апреля 2022 года. Российская валюта падает вопреки угрозам ОПЕК снизить добычу нефти и радует российский Минфин: слабый рубль поможет властям справиться с рекордным дефицитом бюджета. Правда, доллар в районе 100 рублей лишит Владимира Путина одного из любимых аргументов о «стабильности» российской экономики. Отрицательный рост рубля — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В ходе торгов на Московской бирже 6 июля российская валюта обновила минимумы с апреля 2022 года. Курс евро на пике составлял 102 рубля, доллара США — 93,85 рубля. «Дружественный» китайский юань достиг максимума с 14 апреля 2022 года — 12,92 рубля, гонконгский доллар — 11,73 рубля. Новое падение происходит частично вопреки макроэкономическим факторам, которые должны были бы поддержать российскую валюту. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) вместе с Россией объявили о сокращении добычи нефти, что должно было позитивно сказаться на ценах на нефть и поддержать в том числе и российскую валюту.

Читать еще «Москвич» по цене Camaro Как подорожали популярные в России автомобили и что можно купить за те же деньги за рубежом

Более того, российские власти недавно объявили о сокращении экспорта нефти на дополнительные 500 тысяч баррелей в сутки, что также, видимо, по задумке российских властей, должно было привести к росту нефтяных котировок и снизить дисконт на российскую нефть. Однако эффект вышел краткосрочным: котировки североморского сорта нефти Brent застряли в диапазоне от 72–78 долларов за баррель, аналогичная картина и с американским сортом WTI, который с мая торгуется между 67 и 74 долларами за бочку.

Эхо запретов и «параллельного импорта»

Тем не менее в пользу падения рубля выступает сразу несколько фундаментальных факторов. В первую очередь это сальдо торгового баланса — разница между импортом и экспортом. Сокращение нефтегазового экспорта привело к снижению поступлений валюты «недружественных» стран, а спрос на импорт при этом не стал меньше, что логично ведет к повышенному спросу на дефицитную валюту. Об этой фундаментальной причине говорят и в российском Центробанке.

«Основные факторы мы определяем так же, как и раньше, — это торговый баланс. Пару дней назад были опубликованы данные по платежному балансу, мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», — сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Читать еще США обвалили крипторынок Иски против Binance и Coinbase привели к панике на крупнейших биржах планеты

Дополнительное давление на российскую валюту оказывают иностранные компании, которые все еще стараются покинуть российский рынок. Осенью 2022 года российские власти значительно усложнили уход компаний из «недружественных» стран. Теперь для этого требуется особое разрешение специальной правительственной комиссии, которая может заблокировать любую продажу.

В подобных условиях переговоры с властями проходят очень сложно и требуют длительного согласования. При этом нерезиденты продают свои активы за иностранную валюту, что создает дополнительное давление на валютный рынок, который после введения санкций страдает от дефицита иностранной валюты. Каждая такая сделка значительно отражается на валютных колебаниях — то есть приводит к падению рубля.

Центральный бездельник РФ

Часть экспертов связывают новый виток падения рубля в том числе с бездействием Банка России, который с сентября 2022 года не менял ключевую ставку, хотя условия внутри финансовой системы значительно изменились. Почти год ключевая ставка находится на уровне 7,5%, это лишь немногим выше, чем в развитых странах: в США она находится на уровне 5,25%, а в еврозоне — 4%. Нынешний уровень ставки находится на достаточно низком уровне, чтобы увеличивать приток импорта, повышать спрос на иностранную валюту и таким образом только сильнее давить на курс рубля.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина же проблем в падении рубля не видит, более того, глава ЦБ настаивает, что плавающий курс — это благо для российской экономики. «Плавающий курс, да, он под влиянием внешней торговли меняется, у нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний. Но плавающий курс, на наш взгляд, — это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать в экономике», — заявила Набиуллина в ходе выступления на финансовом конгрессе «Структурная трансформация экономики и финансовых рынков».

Часть экспертов видит в этом сигнал для грядущего ужесточения денежно-кредитной политики — повышения ставки, — а также проведения вербальных интервенций (намеренно суровых заявлений, чтобы с помощью слов получить от рынка желаемый результат и снизить аппетиты биржевых спекулянтов).

Также среди возможных причин снижения рубля эксперты называют недавний мятеж Евгения Пригожина, который вынудил инвесторов продавать активы и выводить их за рубеж, и объявленное сокращение продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния, что поддерживало курс рубля в предыдущие месяцы.

Читать еще Петербургский форум фантазий Как ПМЭФ перестал быть международным и экономическим, а деловую повестку сменили пляски с оружием и иллюзии о величии

Для российского государства же обвал рубля — это действительно благо. Бюджет на 2023 года пока исполняется с рекордным дефицитом: расходы на войну вынуждают власти искать второстепенные статьи бюджета, которые можно сократить. Падение рубля же сокращает давление на российский бюджет и позволяет российским властям частично стабилизировать расходы.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин хвалился «скукоживанием» доллара и рекордным укреплением рубля, однако «скукоживание» не продлилось долго, уже осенью 2022 года российские власти называли «комфортным» курс в районе 70–80 рублей за доллар. В условиях 2023 года эта планка может оказаться несколько выше.