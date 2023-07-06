Власти США собираются объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Джо Байдена.

Ранее Вашингтон отказывался передавать Киеву такие вооружения, опасаясь, что кассетные боеприпасы создадут угрозу для мирного населения. В свою очередь, CBS News сообщает, что это решение власти США могут принять уже на этой неделе. Издание отмечает, что эти снаряды нужны Украине для контрнаступления, которое продвигается «медленнее, чем ожидалось».

Кассетные артиллерийские снаряды, ракеты и авиабомбы начинены десятками или даже сотнями более мелких осколочных боеприпасов, которые рассеиваются при взрыве, поражая большие площади. Из-за своего неизбирательного характера такие вооружения запрещены соответствующим международным соглашением, которое подписали более ста стран. В то же время, ни США, ни Россия, ни Украина до сих пор не присоединились к этому договору.

Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла американские властим от поставок кассетных боеприпасов Украине, напомнив, что ранее в результате применения таких вооружений украинскими военными в Изюме пострадали мирные жители.

Так, по данным правозащитников, Украина применяла кассетные боеприпасы во время контрнаступления в Харьковской области осенью 2022 года. В результате, кроме российских военных, погибли по меньшей мере восемь мирных жителей и еще 15 получили ранения. При этом, как утверждают в организации, общее число мирных жителей, убитых и раненых в результате обстрелов кассетными боеприпасами, может быть гораздо больше.

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