Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел секретные переговоры с группой бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их словам, целью встречи было заложить фундамент для будущих мирных переговоров по Украине.

По данным телеканала, встреча длилась несколько часов. На ней обсуждалась в том числе судьба оккупированных Россией украинских территорий. Во встрече участвовали экс-замминистра обороны США Мэри Бет Лонг, бывший дипломат и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, а также бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента.

С российской стороны, кроме Лаврова, в переговорах приняли участие главы крупных аналитических центров и научно-исследовательских институтов, а также ряд других неназванных близких к Кремлю представителей российской внешнеполитической сферы.

Как отмечает телеканал, встреча прошла с ведома администрации Джо Байдена, но не по ее указанию. При этом американские участники переговоров отчитались об их результатах перед Советом национальной безопасности Белого дома.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об этих переговорах «фейком».

Мирные переговоры между Москвой и Киевом начались почти сразу после полномаштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В марте переговоры прекратились по инициативе украинской стороны. С тех пор Киев заявляет, что возобновит переговоры только после полного вывода российских войск с украинской территории.

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