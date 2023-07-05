В марте 2023 года во время визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин «с глазу на глаз» предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на неназванных китайских и американских чиновников. Это событие стало главным в кампании Китая по восстановлению взаимоотношений с Европой.

«Китайцы ставят себе в заслугу отправку [этого] сообщения на всех уровнях», — сказал один из американских чиновников. Рекомендация не применять ядерное оружие также включена в план мирного урегулирования конфликта в Украине, составленный Китаем.

Дмитрий Песков, в свою очередь, отвергает информацию The Financial Times. Он сказал, что вся информация о переговорах была предоставлена прессе: «Все остальное является вымыслами».

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