Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, находящаяся в больнице в Беслане после нападения неизвестных в Чечне, рассказала детали произошедшего. Видео опубликовала «Команда против пыток».

По словам Милашиной, она вместе с адвокатом Александром Немовым прилетела в Грозный на оглашение приговора матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой. Милашина предположила, что за ней с Немовым следили прямо от аэропорта. А по мнению Немова, двое нападавших летели с ним в самолете.

Чеченские власти назвали нападение «провокацией». Однако Милашина убеждена, что оно связано с их профессиональной деятельностью. По ее словам, нападавшие прямо об этом говорили Немову.

«Когда его били, они ему говорили: “Ты слишком многих здесь защищаешь. Защищай у себя. Здесь никого защищать не надо”», — рассказала Милашина.

«Если это провокаторы, это легко доказать, потому что их очень легко вычислить. Они ждали нас уже в аэропорту. В аэропорту куча камер. Изъять это видео и опознать этих людей, которые там ходили без балаклав, это все возможно», — добавила она.

Милашина рассказала, что нападение произошло в 500 метрах от аэропорта. «Нас нагоняют три машины. В каждой машине не меньше четырех человек. Они выкинули таксиста из машины. Нас вниз головой, мне попытались завязать руки за спиной. Сашу, видимо, тогда ткнули ножиком, потому что кровь начала течь», — рассказала Милашина.

Выкинув таксиста из машины, один из нападавших сел за руль, но через несколько сотен метров машина заглохла. Тогда Милашину и Немова затащили в овраг и начали избивать, требуя разблокировать телефоны.

«Нелепая была ситуация. У меня пароль достаточно сложный. Они требовали “скажи цифры”, а у меня не цифры пароль. Я им говорю, что я могу набрать, но не в тот момент когда меня бьют. “Остановитесь, дайте мне телефон, я вам наберу”», — вспоминает Милашина.

«Они не могли понять, а когда поняли, на тот момент они меня уже обрили и залили глаза зеленкой. Я уже ничего не видела и я уже не могла ничего набрать», — рассказала она.

После этого нападавшие начали угрожать отрезать Милашиной и Немову пальцы, а затем стали бить по ним палкой. «Все-таки переломов нет, только сильный ушиб, но прямо таки методично били», — отметила Милашина.

По словам Милашиной, нападавшие «знали что делали». А их первоочередной задачей было получить пароли от телефона, но добиться этого им так и не удалось.

По факту нападения на Немова и Милашину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил чеченским силовикам провести проверку. Также пообещал «разобраться» глава Чечни Рамзан Кадыров.

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