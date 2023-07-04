Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение двух недель жителям Шебекино, которые уехали из-за участившихся обстрелов, будут предлагать вернуться домой.

«Это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным на 3 июля, в Шебекинском городском округе были повреждены 3758 домов. «Сегодня у нас в работе находится 1400 частных домовладений, более 50 социальных объектов», — сказал накануне глава администрации округа Владимир Жданов.

В то же время 4 июня Гладков сообщил, что в Шебекине и Новой Таволжанке работы начались «только на 10% от общего объема необходимых выполненных работ». В итоге белгородский губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева.

«Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, работу, за которую они получают заработную плату», — написал Гладков.

В середине июня сообщалось, что из Шебекино уехали 87 сотрудников городской администрации, а также других госструктур. Из них 36 человек лишились домов из-за обстрелов.

Последний раз Шебекинский округ попадал под обстрел 3 июля. Гладков написал, что по селу Новая Таволжанка было выпущено семь артиллерийских и пять минометных снарядов. Никто не пострадал.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.