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В Новой Москве и Московской области сбиты несколько украинских дронов

08:36 • 04.07.2023

В Новой Москве и Московской области сбили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», — написал он в своем телеграм-канале. 

Как пишет агентство РИА «Новости», утром 4 июля два беспилотника упали в «чистом поле» около населенного пункта Валуево. Он располагается примерно в пяти километрах от аэропорта Внуково.

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет», — добавил Собянин. 

По данным ТАСС, с помощью средств радиоэлектронной борьбы в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в Калужской области. Кроме того, беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки. 

В свою очередь, телеграм-канал «112» со ссылкой на неназванный источник утверждает, что один из беспилотников рухнул на гараж в деревне Кривошеино в Новой Москве. После чего там начался сильный пожар. 

«Коммерсантъ», ссылаясь на экстренные службы, пишет, что всего в Новой Москве сбили четыре беспилотника.

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