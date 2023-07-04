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Театральный институт в Петербурге открыл набор на актерские курсы для разрушенного драмтеатра Мариуполя 

15:55 • 04.07.2023

Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге открыл набор на курсы актеров и режиссеров для Мариупольского русского драматического театра. 

На обучение, как отмечается на сайте института, приглашают жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины.

По данным «Службы поддержки», абитуриенты, поступившие на бюджет, должны будут три года после выпуска отработать в Мариуполе. 

16 марта 2022 года авиабомба попала в здание драмтеатра в Мариуполе, где укрывались мирные жители. По разным данным, тогда погибли от 300 до 600 человек. 

По информации ОБСЕ, правозащитной организации Amnesty International, а также журналистов Associated Press, удар нанесли российские войска. В свою очередь, в Минобороны утверждают, что драмтеатр взорвали «украинские националисты».

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