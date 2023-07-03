Российские власти заблокировали доступ сразу к семи сайтам «Евгений Пригожин 2024». Об этом сообщает «Роскомсвобода».

По данным проекта, сайты с доменными именами p2024.site, pp2024.site, p2024.tech, pp2024.tech и pp2024.online заблокировали 28 июня, еще два сайта p2024.info и p2024.biz заблокировали 2 июля. При этом в соответствующих документах указано, что решение о блокировке принял «неустановленный орган» власти.

На всех упомянутых доменах были размещены одинаковые страницы, которые больше всего напоминают предвыборную агитацию и озаглавлены как «Евгений Пригожин 2024». На размещенных там иллюстрациях, в частности, говорится, что Пригожин — «человек, который не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках». На других содержится призыв: «Чтобы спасти Россию — будь готов поддержать Пригожина. Нового лидера новой России».

Принадлежали ли заблокированные домены структурам Пригожина — неизвестно.

После неудавшегося военного мятежа Пригожина и наемников из ЧВК Вагнера в России начали убирать рекламу службы в ЧВК и блокировать сайты принадлежащих ему СМИ.

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