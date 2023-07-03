В Коми произошел прорыв на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Об этом сообщили власти республики.

«Произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. Для устранения последствий инцидента привлечены 18 человек и 4 единицы техники», — говорится в сообщении.

По данным Росприроднадзора, в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти.

Глава службы Светлана Радионова написала в своем телеграм-канале, что компания-оператор не подтверждает информацию об аварии.

«Компания "Нобель-Ойл" информацию нам не предоставила и заявила, что у нее проходят учения. О розливе мы узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов. Нефтепродукты попали на землю и в воду, это большой ущерб экологии. Будем добиваться внеплановой проверки», — сообщила она.

В то же время телеграм-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, было снято на месте прорыва.

Следственный комитет начал проверку. На территории Усинского округа ввели режим повышенной готовности. Глава района Николай Такаев в своем телеграм-канале попросил местных жителей не использовать воду из водоемов.

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