«Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями сотрудников после того, как изменила схему оплаты труда. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Руководство компании выпустило приказ, в котором поменяло правила замещения вакантных должностей уже действующими сотрудниками, а также сократило количество свободных ставок. Копия документа оказалась в распоряжении издания.

Если раньше сотрудники компании могли частично или полностью замещать вакантные должности и получать соответствующие надбавки к зарплате, то теперь эта возможность ограничена.

Так, согласно приказу на одного замещающего сотрудника может приходиться до 50% от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего коллеги. Полностью замещать вакантную должность разрешено не более трех месяцев, а на одного работника может приходиться максимум 50% работы. Одну вакансию могут замещать не более пяти сотрудников одновременно, за исключением начальников отделений почты и их заместителей. При увеличении объема работ предусмотрена выплата до 25% оклада отсутствующего работника, но только на один месяц.

В результате сотрудники «Почты России», столкнувшиеся со значительным сокращением своих заработков начали массово увольняться. «Ситуация в разных регионах разная, в некоторых она усугубляется перегибами на местах, где сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты», — сказал один из собеседников газеты.

По данным издания, нововведения в компании вызваны ее тяжелым финансовым положением. Так, в 2022 год убыток «Почты России» составил 27 миллиардов рублей, против прибыли в 266 миллионов рублей годом ранее. Компания отмечала, что такая ситуация возникла на фоне сокращения числа международных отправлений. По словам источников «Коммерсанта», такая же ситуация сохраняется и в этом году, а убытки в первом его квартале уже превысили пять миллиардов рублей.

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