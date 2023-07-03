Организаторов Грушинского фестиваля в Самаре обвинили в том, что они запретили выступать музыкантам с патриотическими песнями про войну. Пост на эту тему появился на странице «Вконтакте» некоего Михаила Чудакова. Он заявил, что к участию в главном концерте фестиваля не допустили его друзей, «лауреатов сцены “Победа”», среди которых есть «ветеран, прошедший три войны» и сейчас воюющий в Украине. Организаторы якобы объяснили их недопуск фразой «не надо разжигать».

Чудаков написал, что его «друзья» в итоге собрались в лагере сцены «Победа» и спели гимн России. «Наша страна воюет против нацизма, наши парни гибнут на фронте, а в тылу, который основа всех наших успехов, ветераны боевых действий, в свой праздник, в лесу, тайком от всей этой псевдо-Грушинской вакханалии поют стоя Гимн России», — сказал он.

Позднее Чудаков опубликовал еще один пост, в котором рассказал, что члены комиссии фестиваля также не допустили к участию музыканта из Мариуполя Сергея Ковалева, который хотел выступить с песней «За победу». Ему якобы отказали со словами, что его музыка — «не формат» фестиваля. Чудаков назвал произошедшее «дискредитацией нашей России-матушки», организаторов фестиваля — «суками» и «лицемерными дрянями», и посоветовал им «бежать, пока Казахстан рядом».

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Он назвал ее «возмутительной». Хинштейн сказал, что организаторы Грушинского фестиваля, кроме прочего, задержали начало выступления Михаила Калинкина и якобы пытались отменить его, но не смогли, после чего хедлайнер мероприятия, бард Олег Митяев, в знак протеста не вышел на сцену. «А в момент исполнения Калинкиным песни “Нам нужна одна победа”, когда встала вся поляна, часть столичных бардов, включая Хомчик, демонстративно осталась сидеть. Не встал и президент Груши Борис Кейльман», — написал Хинштейн.

По словам депутата, музыканту Олегу Митяеву и организаторам Галине Хомчик и Борису Кейльману, «похоже, совсем не нужна победа, зато нужны деньги из бюджета». Хинштейн сказал, что Фонд президентских инициатив выделил на проведение Грушинского фестиваля 29 миллионов рублей. «Самарские власти продолжают закрывать на все глаза, восторгаясь Митяевым с Хомчик», — сказал Хинштейн.

Член жюри и худсовета фестиваля, исполнительница Галина Хомчик в разговоре с «Осторожно Media» сказала, что альтернативных площадок на мероприятии нет, и что патриотические песни никто не запрещал. «Я не знаю, что такое альтернативная площадка, там столько сцен — они все разные, идут разные программы, никому ничего там не запрещают. Это фейк. Зачем оговаривать того, чего не было. Как всегда на Грушинском фестивале люди себе выбирают, что и где они хотят слушать», — сказала она.

Также Хомчик прокомментировала слова Хинштейна о том, что она вместе с другими организаторами фестиваля задержала выступление Михаила Калинкина. «Какое чудовищное абсолютное вранье, я никогда в жизни не была руководителем фестиваля, что за люди такие. Я соведущая, член большого жюри, худсовета и оргкомитета, который утверждает программу в Минкульте, согласовывает сценарий. Мы как дисциплинированные ведущие должны были его придерживаться». По ее словам, выступление Калинкина вставили в программу в последний момент по просьбе губернатора.

Говоря об Олеге Митяеве, который не вышел на сцену после выступления Калинкина, Хомчик предположила, что он мог потерять голос. Сам бард ситуацию не комментировал.

Грушинский фестиваль авторской песни проходит под Самарой последние 50 лет.

Обновлено в 18:43. Добавлен комментарий Галины Хомчик.

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