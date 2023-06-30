ВСУ сообщили о локальных успехах на южном фронте 

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинским военным удалось продвинуться на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожье.

По его словам, там ВСУ «имели частичный успех» и теперь закрепляются на новых рубежах. Одновременно украинская армия сдерживает наступление российских войск в направлении Лимана, Авдеевки и Марьинки.

В четверг сообщалось, что ВСУ успешно штурмуют российские позиции на флангах Бахмута. Замминистра обороны страны Анна Маляр рассказала, что российская армия стянула туда подкрепление.

«Борьба идет на флангах города. Наши преуспевают. В общем, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами», — написала Маляр.

В свою очередь, российское Минобороны также сообщает об атаках ВСУ, однако утверждает, что все они были отражены в «ходе ведения активной обороны».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.