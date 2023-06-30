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Во Франции третий день продолжаются столкновения с полицией. Поводом стало убийство полицейским подростка

14:33 • 30.06.2023

В нескольких городах Франции продолжаются столкновения протестующих и полиции. Полиция сообщает, что протестующие поджигают автомобили и мусорные баки, грабят магазины, нападают на муниципальные учреждения. Столкновения начались после того, как в пригороде Парижа полицейский застрелил подростка.  

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в своем твиттере, что полицейские «столкнулись с редким насилием». По данным ведомства, как сообщает BFMTV, за ночь по всей стране были задержаны более 870 человек, повреждены около 80 зданий полицейских участков и почти две тысячи автомобилей. В свою очередь, газета Le Monde пишет, что в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 249 силовиков. 

Беспорядки начались в пригороде Парижа Нантере 27 июня, а затем распространились в другие города — Марсель, Лион, Тулузу, Лилль, Нант, Ренн и Страсбург. В подавлении беспорядков по всей стране участвуют 40 тысяч силовиков, из них пять тысяч — только в Париже. 

Как сообщает France 24, в городе По протестующие забросали «коктейлями Молотова» полицейский участок, а в Лилле подожгли здание начальной школы и муниципалитета.  

В пятницу протесты начались и в Бельгии. В ходе столкновений с полицией в Брюсселе были задержаны 64 человека, пишет RTBF. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за беспорядков раньше срока покинул саммит Евросоюза в Брюсселе и, как сообщает BFMTV, отменил свою итоговую пресс-конференцию.

27 июня полицейский застрелил 17-летнего подростка арабского происхождения по имени Наэль. По версии следствия, находясь за рулем, он не остановился по тербованию правоохранителя и попытался сбить его, после чего по нему открыли огонь. 

Позже стало известно, что по этому факту возбудили два уголовных дела — о неповиновении полиции и покушении на жизнь силовика, а также об умышленном убийстве. 38-летнего офицера, застрелившего подростка, задержали и допросили.  

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