В Силезском воеводстве сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 28-летнего россиянина Максима С., которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, задержанный — профессиональный хоккеист. В свою очередь, Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что тот был игроком клуба первой лиги страны.

В то же время российское издание Championat.com утверждает, что россияне играют только во второй хоккейной лиге Польши. Всего там семеро игроков с российским гражданством и одного из них зовут Максим Сергеев.

По словам Зебро, хоккеист стал 14-м задержанным агентом из раскрытой в стране российской шпионской сети. По данным прокуратуры региона, россиянин с октября 2021 года занимался разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

Как сообщается, россиянину уже предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и действиях в интересах иностранной разведки против интересов Польши. Ему грозит десяти лет заключения.

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