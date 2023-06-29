Россияне покупают квартиры, дома и земельные участки в оккупированном российской армией Мариуполе. «Бумага» поговорила с несколькими людьми, которые готовы инвестировать в полностью разрушенный город.

Так, по данным издания, россияне, готовы покупать недвижимость в Мариуполе «в любом состоянии» и самостоятельно восстанавливать ее. В среднем квартира в городе стоит около трех миллионов рублей.

«Бумага» выяснила, что на сайтах «Циан» и «Яндекс Недвижимость» объявлений о продаже квартир в Мариуполе нет. Однако на «Авито» журналистам удалось найти около 70 таких предложений. Самое дорогое из них — двухкомнатная квартира на проспекте Мира. Ее продают за восемь миллионов рублей.

«Я считаю это хорошим вложением средств. Может быть, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Он имеет важное значение для нашей страны. Город — герой. У меня нет опасений, что он может пострадать из-за военных действий. Самое страшное, что могло там случиться, уже произошло», — так считает Олеся из Омска. Она планирует купить в Мариуполе квартиру.

Ирина из Красноярска рассказала «Бумаге», что ищет жилье в Мариуполе, потому что хочет «жить у моря в месте с хорошей экологией». Она отметила, что боится возобновления военных действий, но в то же время уверена, что «война не будет идти вечно».

«Также в Мариуполе еще довольно дешевая недвижимость и более привлекательные предложения по зарплатам для моего мужа — он работает электромонтером. А еще экология в городе намного лучше, чем в Красноярске», — рассказала Ирина.

Еще один россиянин Эльдар объяснил покупку недвижимости в оккупированном городе тем, что в ближайшем будущем он «расцветет и будет хорошим местом для отдыха».

«Не боюсь, что город может еще пострадать. Наши рубежи надежно охраняют вооруженные силы, война близится к своему логическому завершению (во всяком случае в этом регионе)», — уверен он.

Бои за Мариуполь продолжались два с половиной месяца. Осада закончилась 16 мая 2022 года, когда украинские военные, находившиеся на территории «Азовстали», сдались в плен.

Во время боев за Мариуполь были разрушены 90% многоквартирных домов, говорилось в отчете ООН. По данным организации, за время осады и оккупации города погибли 1 348 мирных жителей. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал о десяти тысячах погибших.

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