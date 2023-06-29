Российский самолет МС-21 оказался дороже аналогов от Boeing и Airbus

Цена пассажирского самолета МС-21 российского производства оказалась для отечественных авиакомпаний выше, чем цены на аналоги от Boeing и Airbus. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в конце 2022 и начале 2023 годов предлагала нескольким авиакомпаниям взять в лизинг самолет МС-21 по цене в 4,3–4,6 миллиарда рублей (около 50–54 миллионов долларов по текущему курсу). Поставить самолеты предполагалось в 2028–2030 годах.

Эти цены учитывали государственные субсидии на закупку новой авиатехники. При этом ни одного договора подписано не было и, как заявили изданию представители авиакомпаний, они ожидают, что в дальнейшем цена за один самолет превысит пять миллиардов рублей. Источники «Коммерсанта» отметили, что Россия построила едва ли не самый дорогой самолет в этом классе.

По данным издания, рыночная цена аналогов МС-21 — Airbus A320/А321 и Boeing 737–800 и MAX — около 50 миллионов долларов и ниже. При этом, опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что «и сам МС-21, и его ресурс остаются большим сюрпризом».

В апреле глава «Ростеха», чьи структуры строят МС-21, Сергей Чемезов утверждал, что «стоимость новых МС-21 для российских перевозчиков будет однозначно ниже рыночной».

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