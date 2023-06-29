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Рекрутеры Билла Гейтса спрашивали соискательниц о предпочтениях в порно и внебрачных связях

19:03 • 29.06.2023

Женщины, которые проходили собеседование на работу в личном офисе Билла Гейтса, рассказали, что рекрутеры задавали им вопросы сексуального характера. Об этом пишет The Wall Street Journal. 

По словам собеседниц издания, их, в частности, спрашивали о внебрачных связях, предпочтениях в порно, а также интересовались, есть ли у них в телефоне фотографии в обнаженном виде. Кандидаткам также задавали вопросы об употреблении наркотиков и других аспектах личной жизни. 

Спрашивали ли о том же мужчин, которые устраивались в Gates Ventures, — неизвестно. 

WSJ пишет, что собеседования для офиса миллиардера проводила консалтинговая компания Concentric Advisors. Личные вопросы там объяснили попыткой собрать информацию, которую злоумышленники могли бы использовать для шантажа людей, намеревающихся напрямую работать с Гейтсом. 

В свою очередь, представитель Gates Ventures заявила, что в компании не знали о том, что во время собеседований соискательницам задавали такие вопросы.

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