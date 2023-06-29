В нескольких французских городах вторые сутки продолжаются беспорядки и столкновения с полицией после того, как силовики застрелили подростка в пригороде Парижа. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Это была ночь невыносимого насилия», — написал в своем твиттере министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, участники беспорядков нападали на здания городских администраций и полицейские участки в Тулузе, Лилле, Лионе и Нантере. За ночь были задержаны более 150 человек, а 25 полицейских получили ранения. Также сообщалось, что протестующие попытались взять штурмом здание тюрьмы в городе Ферн, применив против силовиков петарды и фейерверки, но полицейскому спецназу удалось отбить нападение.

Беспорядки во Франции начались во вторник после того, как стало известно о гибели подростка в пригороде Парижа Нантере. 17-летний юноша, находясь за рулем, не остановился по требованию полиции, в ответ силовики открыли огонь. Застреливший подростка полицейский находится под стражей, его допрашивают следователи.

Как сообщает CNN, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка «неоправданным» и выразил соболезнования его родным. Он также призвал нацию к спокойствию, «чтобы правосудие могло делать свою работу».

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