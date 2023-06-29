Первомайский районный суд Кирова повторно заочно приговорил дирижера и автора гимна города Прохора Протасова к пяти годам колонии, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Протасова во «ВКонтакте» об убийствах мирных жителей в Буче и российском ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге. Протасов, в частности, репостил публикации «Медузы», «Настоящего времени» и Максима Каца. В ходе процесса обвинение просило суд назначить ему девять лет лишения свободы.

22 февраля тот же суд уже вынес Протасову такой же приговор, однако позже он был отменен Кировским областным судом из-за обнаруженных «существенных нарушений закона».

Ранее Протасов работал в Кирове дирижером Вятского симфонического оркестра. Он также известен как автор гимна города. В 2018 году он уехал из России и с тех пор живет в Канаде.

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