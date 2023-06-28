Госдума может отправить законопроект, запрещающий трансгендерный переход, на дополнительное согласование в профильные ведомства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Такое решение Совет Госдумы может принять 28 июня. Собеседник издания предполагает, что проект закона отправят на согласование и снимут с повестки. «Коммерсантъ» отмечает, что против этого документа выступают сами трансперсоны, а также врачи и юристы.

В середине июня законопроект о запрете трангендерного перехода Госдума единогласно приняла в первом чтении. Документ разрешает переход только если он связан «с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей» и только после соответствующего решения государственной врачебной комиссии. Кроме того, этот законопроект также запрещает смену гендерного маркера в документах.

В Минздраве считают, что принятие этих поправок может вызвать рост суицидов. Об этом сообщил депутат Петр Толстой, комментируя заключение ведомства.

«В случае принятия законопроекта возникнет патовая ситуация, в которой люди, чей гендер официально признан медработниками не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове, и это может вызвать этические, медицинские и социальные проблемы а также привести — к чему, как вы думаете — к повышению суицидов в стране», — сказал он. При этом он отметил, что если депутаты согласны с позицией Минздрава, то закон «принимать не надо».

Согласно статистике МВД, с 2016 по 2022 годы почти три тысячи человек в России сменили гендерный маркер в документах. При этом в 2016 году таких было только 142 человека, а в 2022 году — 996.

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