Во время военного мятежа Пригожина во всех эшелонах российской власти царила полная неразбериха. Об этом пишет издание Faridaily, ссылаясь на собственные источники в Москве и регионах.

24 июня, когда колонны мятежных наемников двигались из захваченного Ростова-на-Дону на Москву, высокопоставленный собеседник, близкий к правительству, на вопрос издания «как дела?» ответил: «все в ахуе и думскроллят». Еще один федеральный чиновник пожаловался, что «никто не понимает, что происходит и что надо делать».

Близкий знакомый одного из российских олигархов рассказал, как чиновники, госменеджеры и члены их семей срочно искали способы покинуть Москву. «Все лихорадочно искали билеты, хотя бы в Питер», — сказал он.

После мятежа тех, кто успел или попытался уехать, осудил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В то же время два федеральных чиновника рассказали Faridaily, что министр финансов Антон Силуанов, вероятно, опасаясь, что его подчиненных обвинят в нелояльности, в субботу днем потребовал от сотрудников вернуться из отпусков и командировок и быть готовыми выйти в понедельник на работу.

Как пишет издание, в некоторых структурах вместо побега готовились к обороне. Так, неназванный топ-менеджер госкомпании рассказал, что сотрудникам выдали оружие и отправили патрулировать ближайшие к офису улицы.

«У нас офис — режимный объект в центре Москвы. После обращения Путина нас собрали на совещание и предложили всем, у кого есть боевой опыт или кто служил, патрулировать улицу и переулок, где находится офис. Тем, кто согласился, раздали оружие. Всю работу организовывала служба безопасности, но в патруль выходили не только они», – сказал он. По его словам, глава компании заявил, что они будут «уничтожать террористов до последнего патрона».

Пока в Москве готовились отступать или обороняться, в регионах ждали инструкций из федерального центра. «Мы записали видео с поддержкой президента даже раньше, чем нам позвонили — прежде всего хотели успокоить людей», – рассказал Faridaily источник в руководстве одного из российских регионов. По его словам, никаких других указаний из Кремля не поступало, а власти региона сами договорились быть на связи с полпредом.

Другой собеседник издания рассказал, что региональным властям пришлось не только самим искать связи с Кремлем, но и просить Росгвардию выполнять свои прямые обязанности. «Склады с оружием и тюрьмы они взяли под усиленную охрану только когда им гражданские подали эту светлую идею. То есть плана там вообще не было никакого, хотя люди в частях были — не все же на войну уехали», — сказал он.

Комментируя итоги неудавшегося мятежа, собеседники издания сошлись во мнении, что Пригожин «сошел с ума». При этом многих сильно расстроило, как на сложившуюся ситуацию реагировало высшее руководство страны.

Высокопоставленный собеседник в исполнительной власти сказал, что ему стыдно, «что в нашей стране стало такое возможно». «Да, это (мятеж Пригожина и его ЧВК – Faridaily) предательство, но как так вышло, что они оказались в мирном городе (Ростове – Faridaily) без всякого сопротивления? Вот этот убежавший из Ростова (Шойгу – Faridaily), если все просрал до такой степени, должен застрелиться просто, если у него есть хоть какая-то честь!» — добавил он.

Еще один близкий к правительству источник издания также настаивал, что мятежных наемников должны были показательно уничтожить еще по дороге из Ростова-на-Дону. По его словам, это «обязанность государства». «А вместо этого они спускают им все на тормозах и отпускают в Белоруссию! И главное никого нет, все пропали с глаз: Путин, Шойгу, все», — посетовал он.

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