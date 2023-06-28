Верховный суд России рассмотрел уголовное дело о легализации биткоинов, полученных за продажу наркотиков. Он отменил решение суда первой инстанции, который оправдал фигуранта этого дела. Суд постановив, что сама конвертация криптовалюты в рубли не может считаться отмыванием денег. Об этом пишет РАПСИ.

Из материалов дела следует, что обвиняемый занимался производством мефедрона в особо крупном размере. Наркотики он продавал за криптовалюту, которую конвертировал в рубли и переводил на чужие счета.

Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал по обвинению в легализации денег. В своем решении суд пояснил, что сам по себе обмен биткоинов на рубли отмыванием преступных доходов не является, так как эти средства по-прежнему не считаются легальным доходом.

В прокуратуре с такой позицией не согласились.Там настаивают, что обвиняемый целенаправленно совершал эти финансовые операции и отмыл таким образом более восьми миллионов рублей.

Верховный суд постановил, что обмен биткоинов на рубли «маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Свое решение суд объяснил тем, что обвиняемый обменивал криптовалюту на рубли, а затем переводил их на карты и счета дочери своей сожительницы «с целью придания правомерного вида владению».

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