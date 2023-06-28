Российские военные нанесли ракетный удар по зданию кафе в Краматорске. В результате, по последним данным, погибли по меньшей мере десять человек, еще 61 был ранен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отчитался о задержании сотрудниками спецслужбы российского агента, который корректировал огонь.

По словам Малюка, задержанный — местный житель, работник газотранспортного предприятия, который был завербован российской разведкой еще до начала войны.

«27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей. Для выполнения враждебного указания агент ГРУ совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке. Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди», — говорится в сообщении СБУ.

Информацию об ударе по Краматорску подтвердило и российское Минобороны. «В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в очередной сводке ведомства.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, кафе RiaPizza, которое подверглось удару, пользовалось популярностью среди иностранных журналистов и военных инструкторов. Несколько представителей иностранных изданий опубликовали фотографии, на которых они находятся в этом кафе за несколько минут до удара.

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