В Новосибирске двух независимых депутатов лишили мандатов 

Горсовет Новосибирска «в связи с утратой доверия» лишил мандатов независимых депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко. Об этом Бойко сообщил в своем телеграм-канале.

«Еще мандаты наши не остыли, а они тут же разосрались и переругались между собой кому из действующих депутатов достанутся наши округа. Шакалы, ну», — написал он.

Прекратить полномочия депутатов потребовала прокуратура. Там заявили, что в мае губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Пирогова и Бойко якобы не подали декларации о доходах.

Пирогова рассказала изданию «Тайга.Инфо», что подавала все необходимые сведения. В свою очередь, Бойко рассказал, что ему не дали выступить по зуму на заседании антикоррупционной комиссии, а его помощнику на самой сессии 28 июня.

Решение о лишении полномочий депутаты обжалуют в суде, сообщается в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020».

В июле 2022 года Следственный комитет возбудил против Пироговой уголовное дело о распространении военных «фейков». В августе ее объявили в розыск. Оба независимых депутата сейчас находятся за пределами России.

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