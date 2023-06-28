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Псковский губернатор сообщил о 14 погибших во время последнего рейда «Русского добровольческого корпуса» 

15:31 • 28.06.2023

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что во время последнего рейда «Русского добровольческого корпуса» в Белгородскую область погибли по меньшей мере 14 российских военных. 

«Некоторые наши бойцы тогда попали в плен. Нам известно о десяти. Их показывала украинская пропаганда и ее пособники из числа предательских вооруженных формирований», — сказал Ведерников. 

Предложение РДК о встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в обмен на пленных российских военнослужащих Ведерников назвал «банальной ловушкой». Он также рассказал, что в переговорах по обмену участвовал сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он якобы помог ускорить возвращение в Россию троих военнослужащих, которые уже освобождены из плена. 

«Мы решили не делать из этого сенсацию, потому что момент для всех очень непростой. Там тоже есть свои процедуры, которые проводит контрразведка», — рассказал Ведерников.   

1 июня «Русский добровольческий корпус», который состоит из россиян, воюющих на стороне Украины, объявил о новом рейде на территорию России. Вечером 4 июня Минобороны отчиталось об отражении атаки, сообщив, что большая часть нападавших была уничтожена, а уцелевшие — «рассеяны и отброшены» на украинскую территорию. Тем не менее 6 июня бойцы РДК заявляли, что все еще контролируют Новую Таволжанку в Белгородской области. 

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