Заявившая об уходе с российского рынка компания-производитель алкоголя Bacardi International так и не сделала этого, а ее прибыль в России за год выросла втрое. Об этом пишет издание The Bell.

Практически сразу после начала российского вторжения в Украину Bacardi International опубликовала пресс-релиз, в котором осудила действия Москвы. Также в сообщении говорилось, что компания остановит экспорт своей продукции в Россию и заморозит инвестиции в рекламу.

Как отмечает The Bell, после того, как текст этого заявления разошелся в СМИ, из него пропали обещания о прекращении экспорта и расходов на рекламу.

При этом, пишет издание, за 2022 год прибыль дочернего бизнеса Bacardi в России ООО «Бакарди Рус» значительно выросла. Как следует из отчетности компании, стоимость ее активов увеличилась с 57 миллионов рублей до 850 миллионов, выручка — с 30,1 миллиарда рублей до 32,6 миллиарда, а прибыль — с 1,5 миллиарда рублей до почти 4,7 миллиарда рублей.

Bacardi — один из крупнейших в мире производителей алкоголя. Его название — фамилия семьи, которая основала компанию в 1862 году и управляет ей по сей день. Компании принадлежат такие бренды, как ром Bacardi, водка Grey Goose, текила Patron, виски Aberfeldy, Dewar's, William Lawson’s, джин Bombay Sapphire, вермуты и вина Martini & Rossi и многие другие.

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