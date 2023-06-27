Военный мятеж Евгения Пригожина и наемников из его ЧВК Вагнера мог быть инспирирован Западом. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Не исключаю, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы — мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина», — сказал он.

Золотов также рассказал, что все время военного мятежа находился рядом с Путиным и заверил, что мятежники не смогли бы взять Москву. Кроме того, он сообщил, что у Росгвардии теперь появятся тяжелые вооружения и танки.

Вчера о «западных покровителях» в своем обращении к россиянам по поводу мятежа говорил и Путин. «Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице», — сказал он.

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