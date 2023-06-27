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Западные союзники просили Киев не наносить ударов по территории России во время мятежа Пригожина — CNN

09:37 • 27.06.2023

Западные союзники Украины просили Киев не наносить ударов по российской территории во время военного мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванного западного чиновника

По его словам, послание Запада Украине было таким: «Не раскачивайте лодку». «Союзники предостерегали украинцев от провоцирования ситуации. Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по военным объектам на территории России», — рассказал источник телеканала. отметив, что послание было передано Украине в том числе через послов.

По словам собеседника CNN, опасения Запада были связаны с тем, что Кремль мог воспринять удары по своей территории во время мятежа Пригожина, как его поддержку в том числе США и их союзниками.

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