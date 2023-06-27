С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные совершили на оккупированных территориях более 70 внесудебных казней. Об этом говорится в свежем докладе ООН «Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину».

В документе содержатся данные за период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года. За это время, по словам главы Миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, были задокументированы в общей сложности 77 внесудебных казней мирных жителей, «которые были произвольно задержаны Российской Федерацией».

Как говорится в докладе, среди казненных 72 мужчины и пять женщин. Еще по меньшей мере один мирный житель скончался «в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи».

При этом, по данным ООН, «произвольно задержаны» Россией в Украине были более 800 человек.

В докладе отмечается, что Украина также допускала «произвольные задержания» и нарушения международного права, однако в гораздо меньших масштабах.

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