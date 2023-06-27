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Мэр Якутска обвинил бездомных в «развращении людей» и предложил отправлять их в трудовые лагеря

15:59 • 27.06.2023

Мэр Якутска Евгений Григорьев заявил, что бездомных нужно отправлять в трудовые лагеря. Об этом сообщает местное издание «Эхо столицы».

«”Бомжи” — это одно из видимых последствий алкоголизации населения и массовой безработицы той категории населения, которая могла работать. Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места», — сказал Григорьев на пресс-конференции в рамках национального праздника «Ысыаха Туймаады». «Мне их не жаль», — добавил он.

Григорьев также сказал, что «надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря».

В апреле парламент Якутии принял закон о создании вытрезвителей. Тогда заместитель председателя парламента Антонина Григорьева объясняла необходимость такого закона тем, что, по данным медицинских организаций, ежегодно в целях вытрезвления полицейские доставляют до тысячи человек в Якутске, до 900 — в Мирнинском районе, 500 — в Нерюнгри. 

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