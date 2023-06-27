Центральный районный суд Кемерова назначил десять с половиной лет колонии и штраф 900 тысяч рублей бывшему главе ГУ МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову. Как сообщает ТАСС, его признали виновным в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, а также в растрате, совершенной группой лиц с использованием служебного положения, в рамках дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Еще одного фигуранта этого дела — бывшего главного госинспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых дети. Как позже установило следствие, причиной возгорания стало замыкание электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы.

В ходе расследования выяснилось, что в торговом центре грубо нарушались правила пожарной безопасности. В октябре 2021 года несколько фигурантов дела о пожаре, среди которых были топ-менеджеры ТЦ и сотрудники, отвечавшие за пожарную безопасность, приговорили к лишению свободы на срок от пяти до 14 лет.

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