Самолет миллиардера Аркадия Ротенберга, который считается близким другом Владимира Путина, вернулся в Москву.

По данным сервиса Flightradar24, 24 июня, во время вооруженного мятежа Евгения Пригожина, борт бизнесмена в 11:30 вылетел из московского аэропорта «Внуково», а в 16:04 приземлился в Баку. Обратно в Москву бизнес-джет Ротенберга Bombardier BD-700 вернулся вечером 26 июня.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать госслужащих, которые уехали или пытались уехать из страны во время вооруженного мятежа Пригожина. «Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях. И предать это гласности», — сказал Володин, назвав их предателями.

24 июня, во время мятежа Пригожина, по данным канала «Можем объяснить», из Москвы в Турцию вылетел бизнес-джет вице-премьера Дениса Мантурова. «Важные истории» писали, что туда же вылетел Gulfstream G650 Владимира Потанина.

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