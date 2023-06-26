Российские спецслужбы угрожали семьям командиров ЧВК Вагнера — The Telegraph

Российские спецслужбы угрожали семьям командиров ЧВК Вагнера до того, как Евгений Пригожин сообщил о решении остановить вооруженный мятеж. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании.

По данным издания, Владимир Путин теперь планирует перевести подразделения ЧВК Вагнера под командование Минобороны, уволив нынешних командиров наемников. При этом The Telegraph пишет, что в вооруженном мятеже участвовали восемь тысяч бойцов, а не 25 тысяч, как заявлял Пригожин.

В свою очередь, в британской разведке пришли к выводу, что ЧВК Вагнера, вероятно, потерпела бы поражение при попытке захватить Москву.

Вечером 23 июля Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны нанесло ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, в результате чего погибло «огромное количество бойцов». Он назвал министра обороны Сергея Шойгу «тварью» и призвал «восстановить справедливость в России», фактически объявив о начале вооруженного мятежа. Спустя сутки Пригожин сказал, что разворачивает свои колонны в обратном направлении «согласно плану». Он не дошел до Москвы около 200 километров.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что это именно ему удалось договориться с Пригожиным. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что переговоры закончились тем, что бойцы ЧВК Вагнера уйдут в свои полевые лагеря, а Евгений Пригожин уедет в Беларусь.

Песков также заявил, что уголовное дело против Пригожина об организации вооруженного мятежа будет прекращено. Однако «Коммерсантъ» и государственное агентство РИА «Новости», сообщили, что оно все еще расследуется.

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