Латвия закрыла свои дипмиссии для россиян по всему миру

Латвия приостановила прием заявлений на визы от россиян во всех своих дипломатических и консульских представительствах за рубежом. Подать документы на латвийскую визу граждане России с 26 июня смогут только находясь на территории Латвии, сообщается на сайте местного МИДа.

В латвийском министерстве иностранных дел это объяснили «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России». При этом визовые заявления, которые были приняты в зарубежных дипмиссиях до 25 июня, будут полностью обработаны, говорится в сообщении.

24 июня избранный президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсетях, что из-за событий в России страна прекращает выдачу россиянам всех типов виз, включая гуманитарные. Позднее в латвийском МИДе пояснили, что в стране не появится каких-либо новых виз для бегущих от нынешней ситуации россиян.

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