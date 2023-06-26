КПРФ призвала бойкотировать выборы главы Приморья 

Коммунисты призвали бойкотировать выборы губернатора Приморского края, которые должны пройти в этом году. Региональное отделение КПРФ опубликовало соответствующее заявление на своем сайте.

В нем говорится, что партия не будет выдвигать своего кандидата на губернаторские выборы. «В Приморском крае из-за действий администрации выборы оказались без выбора», — говорится в официальном сообщении.

Коммунисты также заявили, что «правящие круги» продолжают манипулировать избирательной системой России и расширяют способы получения «заведомо заданного результата». «В результате авторитет и доверие к власти — падают», — отметили в партии.

В частности, в КПРФ подчеркивают, что многодневное голосование сужает возможности контроля общества за процедурой выборов. А электронное голосование — позволяет манипулировать результатами «в интересах партии власти».

Своих избирателей коммунисты призвали испортить бюллетени в последний день голосования, зачеркнув фамилии всех кандидатов.

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