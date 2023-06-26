Чиновники из администрации Джо Байдена выразили беспокойство насчет медленного прогресса украинского контрнаступления, пишет The New York Times.

Один из собеседников издания назвал результаты первых двух недель наступления «отрезвляющими» и добавил, что ВСУ «отстают от графика». Другой высокопоставленный американский чиновник назвал темп операции более медленным, чем ожидалось. Однако, по его словам, это нельзя назвать неожиданностью, учитывая укрепленную линию обороны россиян. Чиновник призвал не делать выводы о контрнаступлении на текущем этапе.

Ранее в интервью Би-би-си президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс ВСУ на поле боя идет «медленнее, чем хотелось бы». При этом он оценил контрнаступление положительно: «Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, и даже там, где мы деоккупировали нашу территорию, почти 200 тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто. В любом случае, мы уверены в их успехе», — сказал он.

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — добавил Зеленский.

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