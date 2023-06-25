Задержанного публициста Михаила Серенко отпустили как свидетеля по делу о мятеже ЧВК Вагнера

В Волгограде задержали, а затем отпустили публициста и политолога Михаила Серенко. Он проходит свидетелем по делу о мятеже ЧВК Вагнера, сообщает издание V1.ru.

Супруга Серенко рассказала изданию «Блокнот», что около 10 вечера 24 июня к ним домой ворвались шестеро вооруженных мужчин и следователь: «Они просто ломились в дверь, без звонка. Забрали всю технику, за исключением наших личных мобильных телефонов и двух старых планшетов». По ее словам, Михаилу Серенко не дали позвонить адвокату и увезли его в неизвестном направлении. Позднее защитник Серенко сказал «Блокноту», что дело сопровождает ФСБ.

Утром 25 июня Михаил Серенко рассказал изданию V1.ru, что его опросили как свидетеля по делу о мятеже ЧВК Вагнера, после чего отпустили. «Я рассказал, что ни одного из этой компании не знаю, знаком только с отцом одного из бойцов, дедушке уже 70 лет. Следователи — молодцы, грамотные ребята. Опросили меня, все разъяснили и отпустили», — сказал Серенко. Сейчас он находится дома.

«Я не один, к кому приходили», — добавил политолог. «У меня забрали сразу и жесткий диск с компьютера, и телефон, но с жесткого диска разрешили взять то, что мне нужно, а у меня были незавершенные работы […] Домой я вернулся уже спустя несколько часов после того, как меня увезли», — сказал он.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа будет прекращено. Он добавил, что наемников ЧВК Вагнера также избавят от уголовного преследования за счет их «фронтовых заслуг».

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