Власти вели переговоры с Пригожиным с 23 июня, но не понимали, чего он хочет — «Медуза»

Российские власти вели переговоры с Евгением Пригожиным с вечера 23 июня, когда тот только объявил о начале «марша справедливости». Как рассказали источники «Медузы», близкие к администрации президента, с главой ЧВК Вагнера пыталось общаться военное руководство, сотрудники АП, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Однако о чем именно нужно было переговариваться, они не понимали.

«Требования [Пригожина] тоже были туманными и странными: убрать Шойгу, не лезть в дела “Вагнера”, больше финансировать. Но после таких действий в системе [Пригожину] места не было. В любом случае он [бы что-то] терял, даже если получал гарантии жизни и сохранения бизнеса в каком-то виде. Терять он не хотел», — сказал источник «Медузы».

После того, как утром 24 июня Путин обвинил Пригожина в «ударе в спину» и назвал его «предателем», тот попытался выйти с президентом на связь. Однако Путин не захотел с ним общаться, пишет издание. Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, говорят, что скорее всего, Пригожин понял, что «превысил меру», и что «перспективы движения его колонн туманны». В то время его наемники уже контролировали Ростов-на-Дону.

Увидев, что настрой Пригожина изменился, Кремль якобы решил не идти на «кровавое столкновение». В финальных переговорах участвовала большая группа чиновников, включая главу АП Антона Вайно, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

Евгений Пригожин хотел общаться с «первыми лицами», говорит собеседник издания. Учитывая, что Путин с ним общаться не хотел, поучаствовать в переговорах предложили Александру Лукашенко. Тот согласился ради пиара и выгоды, и публично стал человеком, который «спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови», говорит собеседник «Медузы».

Источники издания полагают, что Пригожин в итоге проиграл: «Он вытеснен из России. Президент такого не прощает». Они говорят, что стороны еще будут обсуждать новое положение главы ЧВК Вагнера, однако «прежнего влияния и ресурсов у него не будет». «Медуза» пишет, что в то же время не исключены кадровые изменения в руководстве Минобороны, но «не по требованию Пригожина, а из-за самоустранения» министерства, руководство которого никак не прокомментировало происходящее.

В то же время собеседники издания говорят, что мятеж ослабил позиции Путина: «Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков». Они считают, что теперь президенту будет сложнее «собирать вертикаль власти», и что попыток изменить систему со стороны «российских элит» станет больше.

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