В российских регионах начали снимать введенные накануне ограничения на дорогах

В регионах России начали снимать ограничения на дорогах, введенные накануне.

Власти Воронежской и Липецкой областей сообщили о возобновлении штатного движения автобусов. Движение транспорта по трассе Таганрог — Ростов-на-Дону также возобновлено, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Сняты ограничения, введенные 24 июня на трассах Краснодарского края.

В Подмосковье открыли движение по мостам через Оку на трассах М-5 «Урал» и М-4 «Дон». Также сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области.

Власти Ростовской области рассказали, что техника ЧВК Вагнера повредила более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. По словам мэра города Алексея Логвиненко, больше всего пострадал проспект Буденновский. По словам Логвиненко, дороги будут восстановлены в течение двух дней.

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