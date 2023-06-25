В оккупированном Бердянске два подростка открыли стрельбу. Их убили российские силовики

В оккупированном Бердянске Запорожской области двое несовершеннолетних открыли стрельбу, после чего их застрелили российские силовики. Украинские СМИ утверждают, что перед этим подростки убили российского полицейского и мирного жителя.

«Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб пишет, что подростки начали стрелять из автоматического оружия и ранили двух местных жителей. На место прибыли сотрудники МВД и военной полиции и «нейтрализовали» стрелков. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что в Бердянске «были ликвидированы два проукраинских террориста». Он сообщил, что одним из стрелявших был 17-летний Тигран Оганесян.

«Украина сейчас» и РБК Украина сообщают, что Тигран и еще один подросток — оба 2006 года рождения — убили полицейского и гражданского. В телеграм-каналах распространилось видео, которое Оганесян снял незадолго до гибели. На ролике он держит в руках автомат и говорит: «Двоих точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине».

Пророссийские власти обвиняли Оганесяна в поддержке Украины. По словам Владимира Рогова, ранее его задерживали за «антироссийскую деятельность». «Украина сейчас» пишет, что в мае российский СК завел на Тиграна и еще одного подростка уголовное дело по статье о подготовке диверсии на железной дороге.

Украинский правозащитный проект «Медийная Инициатива» сообщает, что вторым обвиняемым по этому делу был Никита Ханганов 2006 года рождения. По данным правозащитников, в ходе следствия Тиграна Оганесяна жестоко допрашивали: избивали и пытали электрическим током. После этого Европарламент принял резолюцию с осуждением действий российских структур, возбудивших это уголовное дело и применивших к подросткам пытки.

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