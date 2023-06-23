В столице Австралии российский дипломат захватил участок земли, где планировалось строительство посольства России 

В столице Австралии Канберре российский дипломат захватил участок земли, который ранее арендовала Москва для строительства там посольства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местные издания. Они не называют имени дипломата.

В середине июня австралийские власти запретили строительство нового здания российской дипмиссии и разорвали договор аренды с Москвой. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объяснил это решение тем, что строительство нового российского посольства рядом со зданием парламента создает угрозу национальной безопасности.

После этого российский дипломатический сотрудник установил на участке строительный вагончик, в котором живет уже несколько дней. Выселить мужчину австралийские власти не могут, так как он обладает дипломатическим иммунитетом. The Australian пишет, что за сквоттером наблюдает местная полиция. Под их присмотром он заказывает доставку еды.

По словам Албаниза, сложившаяся ситуация не вызывает у него опасений. «Угроза национальной безопасности, которую представляло российское посольство на этом месте, не то же самое, что какой-то парень, стоящий на травке», — сказал он.

Представитель российского посольства, с которым связался Bloomberg, отказался комментировать происходящее. В свою очередь, в министерстве внутренних дел Австралии заявили, что российские власти сообщили, что намерены оспорить решение об отмене строительства дипмиссии в суде.

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