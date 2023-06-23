В России начали преследовать тех, кто когда-то имел доступ к гостайне и недавно выезжал за границу. За год заведено уже 22 таких дела

За год в России завели 22 уголовных дела по новой статье о государственной тайне (283.2 УК), подсчитала «Медиазона». Эта статья была принята летом прошлого года, она запрещает выезд из страны россиянам, у которых когда-либо был доступ к гостайне. По ней грозит либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо до трех лет лишения свободы.

По данным «Медиазоны», под эту статью главным образом подпадают инженеры, ученые, сотрудники госпредприятий, чиновники и силовики, а также медработники и бывшие военные. Одним из обвиняемых стал нижегородский программист, который три года назад уволился из структур «Росатома». Несмотря на увольнение за ним сохранился доступ к гостайне — по закону, ограничения на выезд из России для таких сотрудников действуют в течение как минимум пяти лет. После того, как осенью прошлого года он съездил в Казахстан «с туристической целью», на него завели уголовное дело.

Издание выяснило, что чаще всего дела по новой статье заводят в отношении тех, кто съездил в Абхазию. Одна из таких обвиняемых — Анна Тарханова, которая съездила в республику в ноябре 2022 года. Судя по слитым базам данных, раньше Тарханова работала в московском Научно-практическом психоневрологическом центре имени Соловьева. «Я всего лишь съездила в Абхазию, в санаторий на лечение. К сожалению, даже не вспомнила о том, что нужно взять разрешение из той организации, где давно уже не работаю, сменила род деятельности», — сказала она «Медиазоне».

По информации журналистов, российские суды вынесли уже шесть приговоров по новой статье о госизмене. Пока что обвиняемых наказывают штрафами до 250 тысяч рублей.

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