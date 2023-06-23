В Севастополе боевые дельфины охраняют бухту от «диверсантов» — Минобороны Великобритании

Бухту в аннексированном Севастополе охраняют боевые дельфины. По данным британской разведки, они, вероятно, нужны для «противодействия вражеским водолазам».

В ежедневной сводке Минобороны Великобритании сообщается, что с лета 2022 года Россия вложила значительные средства в усиление безопасности главной базы Черноморского флота. На входе в гавань Севастополя, по данным британской разведки, установлены как минимум четыре слоя сетей и боновых заграждений.

Кроме того, в последние недели там увеличилось количество обученных морских млекопитающих. В сводке отмечается, что плавучих загонов для этих животных в гавани стало почти в два раза больше. Там, предположительно, содержатся дельфины-афалины. При этом в арктических водах ВМФ России якобы использует белух и тюленей.

В британской разведке утверждают, что Россия подготовила этих животных для выполнения ряда миссий.

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