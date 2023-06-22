ВСУ ударили по мостам, соединяющим Крым и оккупированную часть Херсонской области

Власти аннексированного Крыма и оккупированной части Херсонской области сообщили, что ВСУ нанесли ракетные удары по мостам, которые соединяют эти два региона.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что в ночь на 22 июня украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту. В свою очередь, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что под обстрел попали два моста.

«По предварительной оценке использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет», — написал он, не уточнив время удара.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что удар по Чонгарскому мосту ВСУ нанесли примерно в 5 часов утра. А второй удар, по его словам пришелся по старому, неиспользуемому мосту через Сиваш. В то же время украинские СМИ пишут, что через Чонгарский пролив идут два моста — новый и резервный, который ранее вывели из эксплуатации.

По данным Минтранса аннексированного Крыма, на восстановление Чонгарского моста потребуется «максимум несколько недель». До этого движение планируют организовать по одной из полос.

Через Чонгар идет дорога из Крыма в Мелитополь и дальше в сторону южного фронта, где ведет контрнаступление ВСУ, отмечает Русская служба Би-би-си. Вывод из строя Чонгарских мостов означает, что для снабжения российской группировки там придется использовать более протяженный маршрут.

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